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Блинкен рассказал, чего США ожидают от нового правительства в Афганистане

Блинкен рассказал, чего США ожидают от нового правительства в Афганистане

КИЕВ. 4 сентября. УНН. США рассчитывают на то, что в новое афганское правительство войдут не только представители радикального движения "Талибан". Как заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге, посвященном ситуации в Афганистане, движение должно соблюдать права женщин и меньшинств, не позволять террористам действовать на территории страны, передает УНН.

Цитата

“Мы видели различные сообщения о формировании (афганского) правительства. Я не получал никаких окончательных данных относительно того, каким будет это правительство, кто в него войдет, а кто не войдет. Поэтому я воздержусь от комментариев и оценок, пока этого (окончательной информации) не увижу. Это может последовать в ближайшие часы или в ближайшие дни, но я не видел никаких окончательных данных”, — отметил он.

Детали

По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, в США и их союзников “есть ожидания, что любое правительство, которое сейчас сформируют, будет по-настоящему инклюзивным, у него в войдут лица, которые не являются талибами и представляют другие группы и другие интересы” . “Важно, кто войдет в правительство, но еще важнее, какие действия он будет вовлечен. И мы следим именно за этим”, — добавил он.

Как подчеркнул Блинкен, США рассчитывают на то, что новая власть Афганистана “будет выполнять обязательства, которые взял на себя „Талибан“, особенно в том, что касается свободы передвижения”, “недопущение использования Афганистана в качестве площадки для террористов”, действующих против США и их союзников, а также “защиты основных прав афганцев, в том числе женщин и меньшинств”. По словам госсекретаря США, новой власти республики также не следует “проводить репрессий”.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что Талибы определились с главой афганского правительства, им должен стать мулла Барадар.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, Талибан
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