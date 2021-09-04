Politico узнало детали плана на случай смерти Елизаветы II

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Власти Великобритании прибегнет к крайним мерам, чтобы избежать хаоса и столпотворениz в Лондоне в случае смерти королевы Елизаветы II, узнало Politico, передает УНН.

“Лондонский мост разрушен”



В распоряжение издания попали документы, детально описывающие операцию, известную под кодовым названием “Лондонский мост”, которую начнут в случае смерти королевы.

По данным Politico, день смерти Елизаветы II получит название “День Д”. Информацию о том, что случилось Букингемский дворец передаст сотрудникам и членам правительства с помощью кодовой фразы “Лондонский мост разрушен”. Одним из первых ее получит премьер-министр.

Королевская семья выдаст “официальное сообщение”. После этого флаги Уайтхолла будут приспущены не позднее чем через десять минут, поскольку в противном случае есть риск вызвать “гнев общественности”.

Похороны королевы, согласно документам, пройдут через десять дней после её смерти в Вестминстерском аббатстве. Минобороны Великобритании организует оружейные салюты, по всей стране объявят минуту молчания.

Затем премьер-министр встретится с преемником Елизаветы II. Имя нового короля провозгласят в 10:00 утра следующего дня.

Королева “в добром здравии”

Британской королеве 95 лет. Как сообщает Politico, нет никаких признаков, что состояние ее здоровья ухудшилось. Королева находится “в добром здравии”, пишет издание.

Справка

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, после смерти отца — короля Георга VI. Она является самым продолжительным и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым продолжительным правителем и самой пожилой главой государства в мире. Муж Елизаветы II — принц Филипп — умер в возрасте 99 лет в апреле этого года. В браке у них родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, первый в очередности наследования, а также принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.