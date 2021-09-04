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"Динамо" объявило заявку на выступления в групповой стадии Лиги чемпионов

"Динамо" объявило заявку на выступления в групповой стадии Лиги чемпионов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Киевское "Динамо" подало заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.

Детали

На групповой этап турнира заявлено 30 футболистов: 25 игроков — по списку “А” и 5 — по списку “Б”.

Список “А”:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко

Защитники: Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх

Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Супряга.

Дополнение

“Динамо” в групповом этапе ЛЧ сыграет против “Бенфики”, “Барселоны” и “Баварии”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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