"Динамо" объявило заявку на выступления в групповой стадии Лиги чемпионов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Киевское "Динамо" подало заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.

Детали

На групповой этап турнира заявлено 30 футболистов: 25 игроков — по списку “А” и 5 — по списку “Б”.

Список “А”:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко

Защитники: Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх

Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Супряга.

Дополнение

“Динамо” в групповом этапе ЛЧ сыграет против “Бенфики”, “Барселоны” и “Баварии”.