В мире коронавирусом инфицировалось уже 220 млн человек

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболело уже 220 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 220,595,324 человек, из них выздоровели 197,088,723 человек. Количество умерших возросло до 4,566,224.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,703,674), Индия (32,944,691), Бразилия (20,856,060), Россия (6,975,174), Великобритания (6,904,969), Франция (6,812,706), Турция (6,458,630) и Аргентина (5,199,919).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (664,935), Бразилии (582,753) и Индии (440,256).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 293 541 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 922 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.