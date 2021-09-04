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На 4 сентября установлена цена на банковские металлы

На 4 сентября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 4 сентября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 575.4247 грн;

Серебро - 20.9388 грн;

Платина - 865.8317 грн;

Палладий - 2 114.5113 грн.

По сравнению с 3 сентября курс всех металлов не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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