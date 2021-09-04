ООС: с начала суток боевики обстреляли украинских военных, есть раненый

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

У Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. “После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое”, — отчитались в штабе.

Реакция украинской стороны

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыма.