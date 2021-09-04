Полностью вакцинировано от COVID-19 уже 4,1 млн украинцев

КИЕВ. 4 сентября. УНН. С начала прививочной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу - 5 548 619 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 129 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 678 454 прививки, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

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“167 489 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 3 сентября 2021. Одну дозу получили 49 670 человек полностью иммунизированы — 117 819 человек”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток работало: 996 мобильных бригад, 2928 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.