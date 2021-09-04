Австралия готовится к худшему варианту. Ежедневные случаи COVID-19 достигли нового рекордного уровня

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Австралия сообщила в субботу о 1 756 случаях заражения COVID-19, что стало еще одним рекордом, а официальные лица предупредили, что худшее еще впереди, призывая людей пройти вакцинацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Большинство случаев зарегистрировали в Новом Южном Уэльсе, где с середины июня ведется борьба со вспышкой високоинфекционного варианта “Дельта”. Штат сообщил о 1 533 новых случаях заболевания и еще 4 случаях смерти.

Соседний штат Виктория сообщил о 208 случаях заболевания, и 32 в Квинсленде.

В Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Сиднея, ожидается более 1 000 новых случаев в день в течение еще как минимум двух недель, а пик госпитализации, вероятно, будет в октябре.

В субботу представители здравоохранения заявили, что 137 из 173 лиц, находящихся в отделении интенсивной терапии в больницах не были вакцинированы.

Дополнение

Виктория, Новый Южный Уэльс и Австралийская столичная территория, где вместе проживает почти 60% из 25 млн жителей Австралии, уже несколько недель находятся под строгой изоляцией.

Ожидается, что это будет продолжаться до тех пор, пока 70% населения не будут полностью вакцинированы. При нынешних темпах Австралия может достичь этого порога в конце октября или в начале ноября.

Лишь около трети людей в возрасте 16 лет и старше были вакцинированы.

В Австралии зарегистрировано чуть меньше 60 тысяч случаев COVID-19 и 1 036 смертей, что намного меньше, чем во многих других странах.