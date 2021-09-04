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Сгорел заживо: в Киеве произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще один госпитализирован

Сгорел заживо: в Киеве произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще один госпитализирован

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Ужасная автокатастрофа произошла в Голосеевском районе столицы, а именно на Гостомельском шоссе. В результате ДТП погиб один человек, еще один - госпитализирован, пишет УНН.

Детали

Так, ДТП произошло лоб в лоб, столкнулись автомобили Fiat и Honda.

Неизвестно, кто кому выехал на встречную полосу, но вероятно событие произошло при плохих погодных условиях и скользкой дороге.

В результате столкновения оба автомобиля были разбиты вдребезги, а Fiat с водителем в салоне после столкновения начал гореть.

Водитель грузовика, который проезжал рядом, не мог остаться равнодушным к трагедии. Он достал из своей фуры огнетушитель и начал тушить легковой автомобиль, но огнетушитель не помог и водитель Fiat сгорел заживо. Как говорит свидетель, продолжалось все это около трех минут.

Касательно водителя Honda — он получил тяжелые телесные повреждения, был госпитализирован в больницу.

На месте работали сотрудники ГСЧС, а также правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе по адресу улица Маршала Конева, 12. В результате аварии разбиты четыре машины и есть двое пострадавших.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, погибшие
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