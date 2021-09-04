КИЕВ. 4 сентября. УНН. На следующей неделе в Украину придут первые заморозки 0-3 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По информации синоптиков, заморозки ожидаются ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части.

8 сентября прогнозируют значительное снижение температуры в восточных и юго-восточных областях. На поверхности почвы будут заморозки 0-3 градусов.

Добавим

В Украине в субботу, 4 сентября, местами пройдут дожди. Температура несколько повысится — достигать 25 градусов тепла в некоторых регионах.



В последующие двое суток, 5-6 сентября, по Украине ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в воскресенье днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь; температура в большинстве областей ночью 2-7° тепла.