Исследование: у людей с COVID-19 выше риск повреждения почек

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американского общества нефрологов, у людей с COVID-19 — даже у тех, кто имел легкие случаи — значительно выше риск существенного снижения функции почек, информирует УНН.

Детали

Исследователи из системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов и Вашингтонского университета в Сент-Луисе оценили риск дисфункции почек и заболеваний, связанных с COVID-19, путем анализа федеральных данных о состоянии здоровья, взятых из 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Исследователи проанализировали данные 1 726 683 ветеранов, в том числе данные 89 тысяч человек, выживших после COVID-19. Хотя большинство участников исследования были мужчинами, в выборку также вошли 151 289 женщин, из которых 8 817 были пациентами с тяжелым COVID-19.

Четыре основные выводы исследования:

У лиц, которые не были госпитализированы с COVID-19, риск терминальной стадии болезни почек в три раза выше (на 215% выше) по сравнению с людьми, которые никогда не были инфицированы.

Не госпитализированые пациенты с COVID-19 также имели на 15% более высокий риск серьезного влияния на почки и на 30% выше риск острого повреждения почек.

По сравнению с контрольной группой выживших с COVID-19 были выше показатели хронических заболеваний легких, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По сравнению с пациентами с более легкой формой заболевания у пациентов с COVID-19 в критическом состоянии риск серьезного поражения почек был в семь раз выше, риск острого повреждения почек в восемь раз выше, а риск ESKD — в 13 раз выше.

“Люди, которые были госпитализированы из-за COVID-19 или нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии, подвергаются наибольшему риску, — заявил доктор медицины, старший автор и доцент медицины Вашингтонского университета Зияд Аль-Али. — Но риск не равен нулю для тех, у кого были легче случаи заболевания. На самом деле, он значителен. И мы должны помнить, что мы еще не знаем, какими будут последствия для здоровья людей в ближайшие годы”.

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