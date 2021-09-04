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Посольство Польши опубликовало фото интерьера костела св. Николая после пожара

Посольство Польши опубликовало фото интерьера костела св. Николая после пожара

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Посольство Республики Польша опубликовало фотографии интерьера костела святого Николая после пожара, произошедшего накануне вечером, пишет УНН.

Цитата

“Заместитель посла Польши в Украине Михал Гергонь узнал на месте о последствиях пожара, вечером повредила интерьер здания костела Святого Николая, сооруженного поляками из Киева более ста лет назад”, — сообщили польские дипломаты.

Напомним

Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал, что огонь полностью уничтожил орган собора.

Добавим, что строительство костеле св.Николая в Киеве было завершено в 1909 году. С 1936 по 1978 год использовался как хозяйственное помещение. После чего был частично отреставрирован и служил залом органной музыки. После обретения Украиной независимости в храме, кроме концертов органной музыки, начали проводить богослужения представители Римско-католической церкви. В будущем костел планировалось отреставрировать и использовать как культовое сооружение.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Польша
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