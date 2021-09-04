Украина направила МИД Польши ноту из-за гибели украинца

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина направила Министерства иностранных дел Польши ноту из-за смерти 25-летнего украинца после задержания полицейскими. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.

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“Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве”, — написал он.

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Ранее сообщалось, что Украина будет просить беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими.



2 сентября польское издание Gazeta Wyborcza в четверг сообщили о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

По информации издания, в отношении парни применили газ, били кулаками и дубинками и душили.

Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко.