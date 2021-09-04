АМКУ видит олигополию на рынке масла, однако уже 5 лет не может признать это официально - Лига антитраста

КИЕВ. 4 сентября. УНН. АМКУ пять лет придерживает решение о олигополии рынка подсолнечного масла, что позволяет производителям вести себя так, как заблагорассудится, в том числе ставить сверхвысокие цены на продукцию. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт “Лиги антитраста” Анжелика Изотова.

Она напомнила, что АМКУ занимается исследованием рынка подсолнечного масла с 2016 года.

“Комитет ежегодно отмечал, что на рынке есть олигополия, которая характеризуется доминированием двух основных игроков. Следовательно, существует потенциальный риск того, что они могут договариваться касательно уровня роста цен”, — сообщила она.

Знает АМКУ и о проблеме ежегодного роста цен на внутреннем рынке на фоне снижения цен экспорта, добавила Изотова. Об этом Комитет, среди прочих, информировала Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей, напоминает специалист.

“Но результатов исследований, встреч, обсуждений и т.д. нету. Как и нету выводов АМКУ относительно того, что именно приводит к ежегодному росту цены — злоупотребление монопольным положением или сговор участников рынка и на каком этапе — производства или реализации. Или возможно исключительно объективные факторы определяют ежегодные ценовые колебания”, — подчеркнула она.

АМКУ имеет огромный массив информации и возможность установить наличие или отсутствие в действиях участников рынка нарушений конкурентного законодательства, убеждена Изотова. Однако, игнорирует проблему, что дает право рынку продолжать и даже усиливать рост цен, констатировала эксперт.

Не смущает АМКУ и диспропорция цен на масло отечественного производства в Украине и за рубежом, продолжила Изотова.

“Если национальным компаниям выгодно (прибыльно) осуществлять внешнеэкономическую деятельность по экспорту масла по меньшей цене, то соответственно возникает вопрос, что влияет на необходимость повышения цены для отечественного потребителя?”, — комментирует специалист.

Вероятной причиной такой диспропорции может быть то, что за рубежом производитель испытывает значительную конкуренцию и вынужден ставить низкую цену, чтобы его масло продавалась, предполагает эксперт.

“А в Украине — два производителя контролируют львиную долю рынка, не подвержены значительной конкуренции, что позволяет ей продавать свою продукцию по более высоким ценам”, — резюмировала она.

В контексте

В 2018 году в АМКУ заявили, что рынок масла в Украине контролируют две компании: “Кернел-Трейд” с долей в 35% (монопольное положение) и ГП “Сантрейд”.

“Кернел” известный своими брендами “Чумак”, “Щедрый дар” и “Стожар” (21%). Однако никаких официальных решений и противодействия со стороны ведомства до сих пор нету.

В августе в Минэкономики проведена встреча с производителями масла, по результатам которой “Кернел” пообещал снизить цены на социальные (малоизвестные) бренды. Зато цены на известные бренды повысил. Так, бутылка “Стожар” выросла сразу на 11 грн и теперь стоит 75,21 грн вместо прежних 63,8 грн. Стоимость масла “Чумак” и “Щедрый дар” не изменилась.

Некоторые эксперты прогнозируют, что стоимость бутылки масла осенью может пересечь психологическую отметку в 100 грн.

Между тем основатель “Кернел” Андрей Веревский не скрывает, что свое состояние формирует благодаря высоким мировым ценам и отсутствия конкуренции на рынке.

“Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило „Кернел“ обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере 100 долларов на тонну проданного подсолнечного масла”, — отметил он.