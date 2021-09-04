Во львовском аэропорту самолет Wizzair, летевший из Кипра, совершил аварийную посадку

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В аэропорту “Львов” имени Даниила Галицкого самолет авиалиний Wizzair совершил аварийную посадку. Информацию журналисту УНН подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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“Самолет совершил аварийную посадку. Спасатели выехали на место, никаких проблем пока нет”, — сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Детали

Как сообщил в своем Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, самолет, летевший из Кипра, совершил аварийную посадку в 12:39, сегодня во львовском аэропорту. По предварительной информации, у него были проблемы со стойкой шасси, пострадавших нету.



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“Самолет с Кипра попросил аварийную посадку — по предварительной информации: проблемы были со стойкой шасси, автоматически были вызваны все службы. На 12:39 самолет совершил посадку, все хорошо с самолетом никто не пострадал”, — написал Зинкевич.