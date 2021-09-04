На борту рейса, совершил аварийную посадку во Львове - был 131 пассажир

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На борту рейса Wizz Air, который совершил аварийную посадку во Львове — находился 131 пассажир, пишет УНН со ссылкой на сообщение Международного аэропорта “Львов”.

Детали

“4 сентября 2021 в 12 час. 13 мин. был получен сигнал „ТРЕВОГА“. Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, имеет проблемы с управлением передней стойкой шасси”, — сообщили в аэропорту.

Там также отметили, что: “Самолет совершил благополучную посадку в 12 час. 39 мин. С пассажирами (131 человек) все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов”.

Ранее

В аэропорту “Львов” имени Даниила Галицкого самолет авиалиний Wizz Air совершил аварийную посадку.

Как сообщил в своем Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, самолет, летевший из Кипра, совершил аварийную посадку в 12:39, сегодня во львовском аэропорту. По предварительной информации, у него были проблемы со стойкой шасси, пострадавших нет.