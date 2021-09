В Кабуле талибы слезоточивым газом разогнали женщин, которые вышли на протест

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Кабуле прошел митинг с требованием включить в состав будущего правительства Афганистана женщин. Протестующих разогнали слезоточивым газом, сообщает Tolo News, пишет УНН.

Детали

По данным телеканала, митинг организовали группа афганских женщин и гражданские активисты. Они пытались пройти к президентскому дворцу, однако представители движения “Талибан” сперва их оттеснили, а затем применили слезоточивый газ. “Женщины на митинге в Кабуле обратились к талибам и международному сообществу с просьбой сохранить достижения женщин за последние два десятилетия и уважать их политические, социальные и экономические права”, — говорится в сообщении.

Одна из участниц митинга, активистка Таранном Саиди, заявила, что ни одно общество не добьется прогресса без активной роли женщин. “Поэтому следует учитывать политическое участие женщин в будущем правительстве и его кабинете”, — отметила она.

Другая активистка, Разия, сказала: “Мы хотим работать как мужчины в соответствии с исламским законом”.

Ресурс AfghanUrdu подтверждает факт использования слезоточивого газа против протестующих. “Марши к президентскому дворцу пресечены”, — пишет проталибский портал.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA