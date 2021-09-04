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Канцлер Австрии Курц: волна афганских мигрантов не должна попасть в Европу

Канцлер Австрии Курц: волна афганских мигрантов не должна попасть в Европу

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Канцлер Австрии Курц заявил, что любую волну миграции следует решать в соседних с Афганистаном странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Выступая во время визита в Белград после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, Курц заявил, что потенциальной волны мигрантов в сторону Европы не должно быть.

“Мы убеждены, что о людях, покидающих Афганистан, нужно заботиться в соседних странах. Вот почему мы находимся в контакте со странами региона... и не должно случиться так, что они отправятся в Европу”, — отметил канцлер Курц.

Дополнение

Тысячи мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии “застряли” в Сербии и соседних странах, расположенных на так называемом балканском маршруте миграции в Западную Европу.

Курц давно придерживается жесткого подхода к вопросам миграции.

Недавно он заявил, что Австрия не примет мигрантов из Афганистана, так как в 2015 году, когда в Европу прибыло более миллиона человек из стран Ближнего Востока, Африки и Азии, количество мигрантов, попавших в Австрию, было непропорционально большим, чем в других странах Европы.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Афганистан, Австрия
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