В Германии более 60% полностью вакцинированы от коронавируса

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Германии сообщило, что более 61% жителей страны полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом в своем Twitter написал глава Минздрава Йенс Шпан, передает УНН.

Детали

По данным министра здравоохранения, более 54 млн человек (65,7%) получили хотя бы одну дозу вакцины. Почти 51 млн человек (61,2%) полностью защищены от инфекции.

Цитата

“Это хороший результат, но мы все еще нуждаемся в не менее, чем 5 млн прививок для более безопасной осени и зимы”, — добавил он.

Напомним

31 августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз достиг цели, и вакцинировал 70% взрослого населения до конца лета.



В то же время она отметила, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку и помощь странам-партнерам, которые еще не достигли коллективного иммунитета.

Тем временем, в Украине с начала прививочной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу — 5 548 619 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 129 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).