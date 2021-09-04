В Киеве восстановили фонтан на Арсенальной площади, который ранее "проломил" грузовик

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве отремонтировали фонтан на Арсенальной площади, который разрушил грузовик на следующий день после его открытия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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“Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен”, — написал мэр.

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Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь — это пешеходная зона, и заверил, что соответствующий знак на площади установили еще перед открытием общественного пространства.

Напомним

На Арсенальной площади в Киеве 1 сентября городские власти открыли новый фонтан с подсветкой. Однако на следующий день на него наехал грузовик и частично провалился под землю.



В комментарии УНН пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко отметила, что на данный момент правоохранителями зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади.