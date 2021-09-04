Незаконный арест крымских татар: правозащитники обнародовали заявление

КИЕВ. 4 сентября. УНН. После ряда незаконных обысков в оккупированном Крыму, и арестов крымских татар, Крымская правозащитная организация совместно с другими правозащитными ОО опубликовала срочное заявление, в котором сообщили детали о похищениях активистов, передает УНН.

Детали

В заявлении отмечается, что 3 и 4 сентября 2021 года сотрудники ФСБ Российской Федерации провели 5 обысков в оккупированном Крыму, после которых задержали и вывезли в неизвестном направлении пятеро крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.

Отмечается, что адвокаты и родственники задержанных обращались в местные “правоохранительные органы”, однако ни один из них не сообщил о местонахождении пропавших.

В Крымской правозащитной группе отмечают, что о местонахождении Эльдара Одаманова ничего неизвестно с 7 утра 3 сентября.

Цитата

“На момент публикации этого заявления известно, что обыски у Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова проводились якобы в связи с подрывом газопровода под Симферополем, который произошел 23 августа 2021 года. Следующий обыск состоялся у Наримана Джеляла, Первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа и общественного активиста, открыто заявлявшего о грубых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и принимавшего участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа 2021 года”, — отметили в организации.

Там отметили, что такие действия оккупационных властей могут квалифицироваться как насильственное исчезновение, поскольку силовые структуры лишают задержанное лицо средств связи со своими родными и адвокатами, в результате чего существует реальная угроза их здоровью и жизни.

“За годы оккупации Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и правозащитные организации зафиксировали более 40 случаев насильственных исчезновений на полуострове. Своевольные обыски и задержания также стали системной практикой, которую осуществляет Российская Федерация относительно любого, кто выражает малейшее несогласие с действиями оккупационных властей, особенно крымскотатарской общины”, — добавили в организации.

Правозащитники считают, что преследование жителей Крыма российскими властями из-за их поддержки Крымской платформы может стать новой волной сфабрикованных уголовных дел. Там добавили, что истинным мотивом преследования Наримана Джеляла стало его участие в учредительном саммите “Крымская платформа”.

Правозащитники требуют от Российской Федерации:

немедленно освободить Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова, а также других политических заключенных,

прекратить произвольные обыски, задержания и похищения лиц, а также другие формы политического давления на лиц, осуществляющих свое право на свободу слова, свободу мысли, совести, религии и мирных собраний,

эффективно расследовать все случаи произвольных обысков и насильственных исчезновений и привлечь виновных к ответственности,

прекратить запугивание и давление на активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму,

неуклонно придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека.

Правозащитники обратились к иностранным государствам, международным организациям, в частности участникам Крымской платформы с предложением выразить решительный и общий протест против действий Российской Федерации касательно новой волны обысков и арестов в оккупированном Крыму в формате синхронизированного заявления от имени правительств государств и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Контекст

Сегодня утром пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Наримана Джелялу.



Активисты сообщили, что деятеля отвезли на синем микроавтобусе Volkswagen.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джеляла.

Там также сообщили об обысках у еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джеляла с его участием в саммите “Крымской платформы”.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал международное сообщество усилить санкции против России из-за незаконного карательного рейда против представителей крымскотатарского народа.