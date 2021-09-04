Возле "управления ФСБ" по оккупированному Крыму задержали почти 40 человек, пришедших узнать информацию о задержанных ранее

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Возле здания так называемого “управления ФСБ” в Симферополе задержали 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Все ти люди пришли узнать о судьбе ранее задержанных соотечественников, пишет УНН со ссылкой на сообщение “Крымской солидарности”.

Детали

“Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Так же были задержаны 2 гражданских журналиста „Крымской солидарности“, и они же корреспонденты интернет-издания „Грани.ру“, Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов”, — пишут активисты.

Они также предоставили в публикации список задержанных.

Контекст

После ряда незаконных обысков в оккупированном Крыму, и арестов крымских татар, Крымская правозащитная организация совместно с другими правозащитными ОО опубликовала срочное заявление, в котором сообщили детали о похищениях активистов.

Сегодня утром пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Наримана Джелялу.