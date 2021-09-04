Талибы снова отложили объявление нового правительства Афганистана

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Представители движения “Талибан” отложили формирование нового правительства в Афганистане на следующую неделю, заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид. Ожидалось, что 4 сентября талибы объявят о формировании нового правительства в Кабуле, которое, вероятно, возглавит мулла Абдул-Гани Барадар, сообщает The Times of India, пишет УНН.

Детали

Талибы второй раз откладывают формирование нового правительства с момента захвата Кабула 15 августа.

“Объявление о новом правительстве и членах кабинета будет сделано на следующей неделе”, — сказал Муджахид, не предоставив подробностей.

28 августа представитель “Талибана” Забихулла Муджахид говорил, что талибы объявят о полном составе кабинета министров в ближайшие дни. Представитель движения сообщил, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования, а также Центральный банк.

Дополнение

Напомним, 15 августа талибы заняли Кабул и объявили о контроле над всем Афганистаном. В тот же день президент Ашраф Гани покинул страну. Представитель “Талибана” сообщил, что в Афганистане создадут специальный комитет для разработки нового проекта конституции.