На Буковине обнаружили 124 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Черновицкой области за 4 сентября зафиксировали 124 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 10 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 82 461 случая болезни. За последние сутки 10 человек выздоровели, 78 700 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1851 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 492 ПЦР-исследования и 573 экспресс-тесты.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 296 155 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 966 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.