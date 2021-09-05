В России возмутились из-за решения Киева не пропускать авто с номерами Приднестровья

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Телеканал непризнанной Республики Приднестровье PGTRK сообщил, что жителей этой "страны" не пускают через границу Украины через номерные знаки на их авто. Представители России и госСМИ РФ возмутились из-за этого решения Киева, пишет УНН.

Детали

Автомобилисты из непризнанного “государства” не могут пересечь украинскую границу, возвращаясь домой из России на своих авто, потому что Украина с 1 сентября закрыла въезд для транспорта с номерными знаками непризнанной “республики”. Как сообщает в субботу телеканал PGTRK, они вынуждены оставлять свои автомобили и добираться другим транспортом.

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“Подъехали к границе уже 2 сентября в час ночи. Далее проезд мне запретили. Пограничник вышел и сказал: “С такими номерами дальше вы продолжать движение не будете”, — приводит телеканал комментарий руководителя Ивана.

По словам автомобилиста, после долгих разбирательств на границе он был вынужден оставить свою машину у родственников в России и вернуться домой на рейсовом автобусе. Как информирует телеканал, таких случаев “много”.

Дополнение

Российское госинформагентство “ТАСС” связалось в субботу с “главой пресс-службы МИД” Приднестровье Павел Гальцевым. Он заявил, что сейчас ведомство прорабатывает возможность оказания помощи этим людям.

По данным телеканала, заблокированными оказались не только частные автомобилисты, но и коммерческий транспорт. Автобусные маршруты сейчас могут обслуживать только иностранные перевозчики.

Кроме того, PGTRK приводит цитату российского политолога Константина Затулина, который отреагировал на решение Киева. По его словам, Украина таким образом якобы прибегла к “блокадным мерам”, и “это возмутительно”.

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