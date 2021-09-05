В Ираке жертвами боевиков ИГ стали семь полицейских

КИЕВ. 5 сентября. УНН. По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в воскресенье новостной портал SHAFAQ News, передает УНН.

Детали

По его данным, экстремисты напали на силовиков в одном из сел в провинции Киркук к северу от Багдада. Несколько полицейских получили ранения, однако их точное количество пока неизвестно.

Согласно информации представителей правоохранительных органов, столкновения с радикалами продолжаются. Направленные туда подкрепления пока не могут пробиться к месту столкновений, поскольку все подъезды к нему заминированы.

Дополнение

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению перешли под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности там заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

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Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще совершают нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

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