США доставили в Украину гуманитарный груз лекарств от COVID-19 на 20 млн долларов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Благотворительная организация Direct Relief доставила в Украину гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине, передает УНН.

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“При содействии Посольства в Украине был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита Президента Украины в США.

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19”, — говорится в сообщении.

Детали

В посольстве сообщили, что общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США.

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

“Груз в виде 60 тыс флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины. В этом мы хотим выразить отдельную поблагодарю „Благотворительному фонду Евгения Пивоварова“, который будет помогать во всех процедурах. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины”, — написали в посольстве.

Напомним

Во время визита президента Зеленского в Соединенные Штаты стало известно, что США предоставят Украине более 3 млрд долл. после подписания меморандума о взаимопонимании.