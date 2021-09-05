Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
10815

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

У Золотого-3 противник совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

Напомним

США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.