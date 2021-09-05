ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

У Золотого-3 противник совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.