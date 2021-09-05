В Киеве ограничили движение транспорта из-за веломарафона: какие улицы стоит объезжать

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В связи с проведением веломарафона 5 сентября в Киеве перекроют движение транспорта рядом улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию и страницу организаторов мероприятия в Facebook.

Детали

Так, движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 18:00. Перекроют следующие улицы:

Академика Кржижановского;

Василия Степанченко;

Коростенский;

Генерала Наумова;

Рабочую;

бульвар Академика Вернадского;

участки прилегающих улиц;

Автодороги Р30 (Новоирпинская трасса).

Дополнение

В полицию попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Веломарафон называется “Киевская сотка 2021” и пройдет по двум дистанциями — 50 и 100 км. Участие принимают все желающие.

Напомним

Накануне в полиции сообщили детали и уточнили количество погибших в смертельном ДТП на Львовщине.