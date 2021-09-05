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В Киеве ограничили движение транспорта из-за веломарафона: какие улицы стоит объезжать

В Киеве ограничили движение транспорта из-за веломарафона: какие улицы стоит объезжать

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В связи с проведением веломарафона 5 сентября в Киеве перекроют движение транспорта рядом улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию и страницу организаторов мероприятия в Facebook.

Детали

Так, движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 18:00. Перекроют следующие улицы:

  • Академика Кржижановского;
  • Василия Степанченко;
  • Коростенский;
  • Генерала Наумова;
  • Рабочую;
  • бульвар Академика Вернадского;
  • участки прилегающих улиц;
  • Автодороги Р30 (Новоирпинская трасса).

Дополнение

В полицию попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Веломарафон называется “Киевская сотка 2021” и пройдет по двум дистанциями — 50 и 100 км. Участие принимают все желающие.

Напомним

Накануне в полиции сообщили детали и уточнили количество погибших в смертельном ДТП на Львовщине.

Источник: УНН
Теги: Киев, дорога, движение транспорта
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