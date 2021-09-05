Новости: Киев
5 сентября 2021, 08:30 • Илья Нежигай • 8685
В Киеве ограничили движение транспорта из-за веломарафона: какие улицы стоит объезжать
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В связи с проведением веломарафона 5 сентября в Киеве перекроют движение транспорта рядом улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию и страницу организаторов мероприятия в Facebook.
Детали
Так, движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 18:00. Перекроют следующие улицы:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенский;
- Генерала Наумова;
- Рабочую;
- бульвар Академика Вернадского;
- участки прилегающих улиц;
- Автодороги Р30 (Новоирпинская трасса).
Дополнение
В полицию попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Веломарафон называется “Киевская сотка 2021” и пройдет по двум дистанциями — 50 и 100 км. Участие принимают все желающие.
Напомним
Накануне в полиции сообщили детали и уточнили количество погибших в смертельном ДТП на Львовщине.
Источник: УНН
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