Три человека погибли при стрельбе в Вашингтоне

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщает столичная полиция в Twitter, передает УНН.

Детали

Стрельба произошла 4 сентября на северо-западе американской столицы. По данным полицейских, неизвестные вышли из автомобиля и открыли стрельбу по людям, находившимся на улице, после чего скрылись.

Полиция ищет черную машину Honda Accord, на которой, вероятно, передвигались стрелки.

Власти объявили вознаграждение в размере 75 тыс. долларов за помощь в задержании подозреваемых.

Напомним

Ранее полиция американского Балтимора (штат Мэриленд) сообщила о стрельбе утром в субботу на территории Таусоновского университета. В результате инцидента три человека пострадали.