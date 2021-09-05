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Нападение акулы у австралийского пляжа: погиб молодой серфер

Нападение акулы у австралийского пляжа: погиб молодой серфер

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Молодой серфер умер после того, как его укусила акула на северном побережье Нового Южного Уэльса в воскресенье утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что бригады скорой помощи прибыли в Шелли-Бич, незадолго до 11 утра в воскресенье.

По данным полиции, мужчина в возрасте около 30 лет получил серьезные травмы правой руки и спины.

Прохожие пытались сделать искусственное дыхание до приезда парамедиков, но мужчина скончался на месте.

"Несколько местных серферов и прохожих пришли на помощь этому человеку, они проявили невероятную храбрость в очень сложной ситуации, - сообщил офицер полиции. - Серфер получил серьезную травму руки, но, несмотря на все усилия окружающих, парамедиков и других служб экстренной помощи, его не удалось вернуть к жизни".

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Источник: УНН
Теги: Австралия
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