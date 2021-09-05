Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с Елизаветой II

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что герцоги Сассекские хотят познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой - принцессой Лилибет, пишет The Sun, ссылаясь на источники при королевском дворе, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в королевской семье были поражены просьбой супругов о встрече с Елизаветой II. Герцоги Сассекские могли заявить об искреннем желании повидаться с королевой. Однако это решение удивляет, если учитывать, "то, что пара заставила пройти Елизавету II в этом году". При дворе королевы встречу с герцогами Сассекскими считают возможной, но "шокирующей".

На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл. При этом известно, что она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется.

Дополнение

4 июня 2021 года Меган Маркл родила девочку, которую супруги назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.

Лилибет "Лили" Диана Маунтбэттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Принц Гарри присутствовал на родах. Девочка стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился в 2019 году.

Принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения "Ваше королевское высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.