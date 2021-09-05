В Харькове и.о. мэра Терехова считают человеком Порошенко и Фукса

КИЕВ. 5 сентября. УНН. И. о. мэра Харькова Игорь Терехов не является самостоятельным политиком. Он - марионетка в руках влиятельных людей. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил депутат Харьковского городского совета VI созыва Дмитрий Маринин, передает УНН.

Детали

Вспоминая тех, кто манипулирует Тереховым, депутат отметил пятого президента Украины, действующего нардепа Петра Порошенко. Последний руководит действиями Терехова руками бизнесмена Павла Фукса, считает Маринин.

"ЕС голосовала за назначение Терехова. ЕС, которая все время декларирует, что она наиболее демократическая фракция в горсовете, по сути, проголосовала за противозаконное решение и захват власти в Харькове. Они взамен получили три комиссии в горсовете. Не зря же Петр Алексеевич в 2015 году дал Фуксу украинское гражданство.

Я так думаю, что Фукс пообещал Порошенко, чтобы на следующих президентских выборах Харьков дал ему нормальный процент", - добавляет Маринин.

Терехов никогда не был самостоятельным политиком, говорит Маринин.

"Терехов для меня - это кукла, надетая на пальцы многих политиков, которая не принимает никаких решений сама", - отметил он.

Последнюю свою должность - и.о. мэра - Терехов получил благодаря подделке документов, указывает Маринин.

"Терехова надо посадить в тюрьму, если будет доказано, что он получил власть незаконно. И того, кто помогал ему это делать, тоже надо посадить в тюрьму", - подчеркнул он.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Однако на протяжении всего времени близкие Кернеса уверяли, что он жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус и идет на поправку. Однако, ничего подобного не произошло, а вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Терехов занял его место.

По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

В октябре в Харькове будут выбирать нового главу города. По прогнозам политологов, главными соперниками во втором туре будут Игорь Терехов и Михаил Добкин.