Свинина провоцирует рассеянный склероз

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Потребление свинины может спровоцировать развитие рассеянного склероза. К такому выводу пришли канадские ученые, передает УНН cо ссылкой на National Library of Medicine.

Детали

Так, специалисты проанализировали уровень потребления свинины в разных странах. И пришли к выводу, что гораздо реже болеют рассеянным склерозом жители стран, где употребление продукта запрещено религией.

Напротив, говядина вряд ли спровоцирует развитие рассеянного склероза, предполагают эксперты. И приводят в качестве примера Бразилию, жители которой употребляют достаточно большое количество говядины. Но имеют при этом низкий уровень заболеваемости.

"Жирные кислоты, содержащиеся в свинине и говядине, отличаются друг от друга. Жирные кислоты, содержащиеся в свинине, повышают уязвимость нервных волокон головного мозга, а кислоты, содержащиеся в говядине, - нет", - предполагают специалисты.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.