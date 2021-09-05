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Террорист-смертник подорвался на блокпосту в Пакистане: погибли 4 человека, еще 19 ранены

Террорист-смертник подорвался на блокпосту в Пакистане: погибли 4 человека, еще 19 ранены

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Четыре сотрудника службы безопасности погибли и 19 человек получили ранения в воскресенье утром в результате взрыва, который устроил террорист-смертник на блокпосту, расположенном на юго-западе Пакистана в провиниции Белуджистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Geo News.

Детали

Департамент по борьбе с терроризмом Белуджистана подтвердил, что нападение террориста-смертника было совершено против блокпоста Sohana Khan FC.

Полиция, правоохранительные органы и спасатели вскоре прибыли в район взрыва. Пострадавшие были доставлены в больницу, подтвердили в полиции.

Полиция сообщила, что террорист-смертник врезался своим мотоциклом в автомобиль правоохранительных органов на блокпосту.

Вскоре после взрыва на место происшествия прибыло подразделение по обезвреживанию бомб, чтобы провести расследование нападения.

Премьер-министр страны Имран Хан осудил группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) за нападение террориста-смертника.

По данным Dawn.com, запрещеная группа взяла на себя ответственность за взрыв.

Федеральный министр по правам человека Ширин Мазари также возложила ответственность за взрыв на запрещенную группу и решительно осудила нападение.

Источник: УНН
Теги: Пакистан
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