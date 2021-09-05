В столице Гвинеи началась стрельба, у президентского дворца заметили солдат - СМИ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В центре столицы Гвинеи Конакри слышна сильная стрельба, а на улицах возле президентского дворца были замечены солдаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщается, что район столицы Калум безлюдный, поскольку напуганные жители закрылись дома.

Высокопоставленный чиновник сообщил агентству Reuters, что президент страны Альфа Конде не пострадал.

Единственный мост, соединяющий материк с полуостровом Калум, где находится большинство министерств и президентский дворец, был заблокирован, и многие солдаты, некоторые из которых были хорошо вооружены, были размещены вокруг дворца, сообщил Reuters военный источник.

По неподтвержденным данным, в результате стрельбы погибли трое солдат.

"Это произошло через неделю после того, как национальный парламент проголосовал за увеличение бюджета для президента и парламентариев, но значительное уменьшение для тех, кто работает в службах безопасности, таких как полиция и военные", - сообщил источник.

Дополнение

Конде выиграл третий президентский срок в Гвинее в результате ожесточенных споров на выборах в октябре прошлого года. После того, как в марте 2020 года он "протолкнул" новую конституцию, которая позволила ему обойти ограничение страны на два срока, что спровоцировало массовые протесты.

Десятки людей были убиты во время демонстраций, часто в столкновениях с силами безопасности. Сотни были арестованы.

83-летний Конде был провозглашен президента 7 ноября прошлого года - несмотря на жалобы на фальсификации результатов выборов со стороны его главного соперника Селлоу Далейн Диалло и других оппозиционных деятелей.

Сам бывший активист оппозиции, Конде стал первым демократически избранным президентом Гвинеи в 2010 году и выиграл переизбрание в 2015 году, прежде чем сделать это снова в прошлом году. Однако критики обвиняют его в том, что он склоняется к авторитаризму.

Гвинея стала свидетелем устойчивого экономического роста в течение десятилетия у власти Конде благодаря залежам железной руды, золота и алмазов.