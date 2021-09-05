Италия перенесет свое посольство из Афганистана в Катар

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Италия планирует перенести свое посольство с Афганистана в Доху в Катаре, заявил в воскресенье министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, что является свидетельством того, что западные дипломаты находятся за пределами Афганистана после захвата власти талибами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Решение Италии последовало за сообщением о том, что западные страны и Европейский союз, которые закрыли свои миссии в Кабуле, могут использовать Катар в качестве оффшорного центра для своих дипломатических отношений с Афганистаном.

Многие дипломаты прилетели в Катар, где с 2013 года находился политический офис талибов, после эвакуации столицы Афганистана в конце прошлого месяца.

Китай, Иран, Пакистан, Россия и Турция держат свои посольства в столице Афганистана открытыми.

"Я сегодня встречусь с эмиром Катара, а затем с министром иностранных дел, потому что мы намерены перенести посольство, которое мы имели в Кабуле, в Дохе", - сказал Ди Майо. - Катар стал центром дипломатических отношений к этому афганскому правительству, которое формируется ".

Дополнение

Источники в "Талибан" заявили, что его соучредитель мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, который вскоре будет объявлено.

США приостановили операции в своем посольстве в Кабуле 31 августа, через день после того, как Вашингтон завершил вывод своих войск из Афганистана, прекратив 20-летнюю войну, которая завершилась возвращением боевиков "Талибана" к власти.