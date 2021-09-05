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В белом пиджаке и с тремя военными оркестрами: солист Rammstein после предупреждения от российских силовиков выступил на Красной площади

В белом пиджаке и с тремя военными оркестрами: солист Rammstein после предупреждения от российских силовиков выступил на Красной площади

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 сентября выступил на Красной площади. Он стал специальным гостем военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Линдеманн выполнил на русском языке песню Марка Бернеса "Любимый город". Ему аккомпанировали сразу три оркестра - военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Добавим

Линдеманн выступил на Красной площади, несмотря на недавний инцидент в Твери, когда ему пришлось отменить концерт в этом городе. Это произошло после того, как к нему в гостиничный номер пришли полицейские и предупредили о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения, а по отношению к его продюсеру завели административное дело за нарушение миграционного режима.

Источник: УНН
Теги: Россия, концерт
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