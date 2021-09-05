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Бунт в российской колонии: двое заключенных погибли, трое в тяжелом состоянии

Бунт в российской колонии: двое заключенных погибли, трое в тяжелом состоянии

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В исправительной колонии №14 в Хабаровском крае заключенные устроили массовую драку, два человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканл "Дождь" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ, передает УНН.

Детали

Правозащитная организация Gulagu.net и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщают, что в ИК-14 произошел бунт.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК) и убийство двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Gulagu.net и Mash пишут, что, вероятно, конфликт произошел между "красными" и "черными", то есть теми, кто поддерживает администрацию колонии, и теми, кто с ней не сотрудничает.

Gulagu.net также сообщает, что в ходе конфликта мог быть убит "Положенец", то есть человек, который назначается "вором в законе".

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Источник: УНН
Теги: колония, Россия, бунт
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