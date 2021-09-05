ООС: на Донбассе сегодня сохраняется "тишина"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. С начала этих суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

К операции Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории, передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре.

Напомним

За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.