Джелялову в оккупированном Крыму грозит до 15 лет лишения свободы. Меру пресечения "суд" будет избирать завтра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Завтра в оккупированном Крыму будут выбирать меру пресечения первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, Джелялову оккупанты инкриминируют "диверсию", передает УНН.

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"Завтра в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову. Российские оккупанты выдвинули ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.

Добавим

По словам омбудсмена, завтра будут избирать меры другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.

Ранее

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров со ссылкой на слова адвоката сообщил, что задержанный ФСБ-шниками первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении с мешком на голове.

Контекст

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналиста и политолога Наримана Джелялова.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.



Там также сообщили об обысках еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джелялова с его участием в саммите "Крымской платформы".