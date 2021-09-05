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Папа Римский призвал страны принимать беженцев из Афганистана

Папа Римский призвал страны принимать беженцев из Афганистана

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Папа Римский Франциск призвал все государства принимать беженцев из Афганистана, где движение "Талибан" установил свою власть после падения международно признанного правительства в Кабуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление папы Франциска перед сотням людей на площади Святого Петра 5 сентября.

Цитата

Понтифик, вероятно, говоря об образовании девушек, также добавил, что надеется на то, что “молодые афганцы получат образование, которая важна для развития человечества”.

“В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за уязвимых среди них”, — сказал понтифик.

Установление власти “Талибана”

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

Источник: УНН
Теги: беженцы, Афганистан, Папа Римский
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