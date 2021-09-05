Папа Римский призвал страны принимать беженцев из Афганистана

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Папа Римский Франциск призвал все государства принимать беженцев из Афганистана, где движение "Талибан" установил свою власть после падения международно признанного правительства в Кабуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление папы Франциска перед сотням людей на площади Святого Петра 5 сентября.

Цитата

Понтифик, вероятно, говоря об образовании девушек, также добавил, что надеется на то, что “молодые афганцы получат образование, которая важна для развития человечества”.

“В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за уязвимых среди них”, — сказал понтифик.