Папа Римский призвал страны принимать беженцев из Афганистана
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Папа Римский Франциск призвал все государства принимать беженцев из Афганистана, где движение "Талибан" установил свою власть после падения международно признанного правительства в Кабуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление папы Франциска перед сотням людей на площади Святого Петра 5 сентября.
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Понтифик, вероятно, говоря об образовании девушек, также добавил, что надеется на то, что “молодые афганцы получат образование, которая важна для развития человечества”.
“В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за уязвимых среди них”, — сказал понтифик.
Установление власти “Талибана”
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.