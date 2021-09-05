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Гандбол: украинский клуб завоевал медаль международных соревнований "SEHA-лига"

Гандбол: украинский клуб завоевал медаль международных соревнований "SEHA-лига"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Запорожский "Мотор" вышел победителем из противостояния за бронзовые награды соревнований "SEHA-лига", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Мотора".

Что известно

В поединке за третье место подопечные Гинтараса Савукинаса с не испытали трудности против белорусского “Мешков Брест” и замкнули тройку лидеров на турнире Лиги Юго-Восточной гандбольной ассоциации.

Детали

Если в первом тайме была хоть какая-то интрига и, уступая в борьбе, белорусы смогли сравнять счет и завершить эту 30-ти минутку на равных — 11:11. То во второй половине матча запорожский клуб полностью контролировал ситуацию и без особой интриги обыграл оппонентов — 31:20.

Напомним

В прошлом году “Мотор” одержал шестую подряд победу в Лиге чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, гандбол
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