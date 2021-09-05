Энтони Фаучи: третью дозу вакцины в США могут одобрить до 20 сентября

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что третью дозу вакцины Pfizer, так называемую "дозу-усилитель" могут одобрить уже к 20 августа. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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“Мы не будем делать ничего, если это не получит соответствующего одобрения FDA (Федеральной администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами, — ред.), А после этого — рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации”, — заявил Энтони Фаучи.

Детали

Фаучи добавил, что после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины — Moderna. При этом он подчеркнул, что США будут относиться к процессу максимально ответственно.

Дополнение

Ранее в этом месяце в администрации Байдена заявили, что полностью привитым вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель за восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу прививки. Продолжить кампанию вакцинации в США там рекомендовали от 20 сентября.

При этом в Европейском Союзе говорят, что пока “нет неотложной потребности” массового прививки третьей дозой от коронавируса.

В то же время там отметили, что дополнительные дозы могут потребоваться в отдельных случаях. Например, для людей с ослабленной иммунной системой, или тех, у кого организм не отреагировал должным образом на первоначальные прививки.

В ЕС также подчеркнули необходимость изучения дополнительных данных, чтобы определиться с дальнейшими действиями, когда речь идет о прививках усиливающими дозами вакцин от коронавируса.