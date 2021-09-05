Талибы убили в Панджшере представителя афганских повстанцев

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Члены "Талибана" убили в афганской провинции Панджшер Фахима Дашти - представителя Фронта национального сопротивления и высокопоставленного члена партии "Джамиат-и-Ислами". Об этом сообщают в Twitter со ссылкой на источники новостное агентство Афганистана Khaama Press и Independent Persian, передает УНН.

Детали

Как пишет Khaama Press, новость подтвердил Нур Рахман ахлак, член “Джамиат-и-Ислами”.

По данным источников афганского агентства TOLO News, Дашти погиб 5 сентября в боях с талибами. Обстоятельства происшествия не уточняются.

Контекст

Панджшерское ущелье осталась последним регионом в Афганистане, непокоренным талибами. Здесь сосредоточились оставшиеся силы сопротивления во главе с с Ахмадом Масудом-младшим. Долину обороняют части Национального фронта сопротивления. Всю последнюю неделю “Талибан” безуспешно пытался взять Панджшер под контроль.

Источники Al Arabiya 5 сентября сообщили, что “Талибан” захватил район Базар и продвигается по всей долине Панджшере.

3 сентября талибы установили блокаду Панджшере. В регион перестали поставлять гуманитарную помощь.