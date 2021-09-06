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Спортивная гимнастика: украинцы завоевали медали на Кубке мирового вызова

Спортивная гимнастика: украинцы завоевали медали на Кубке мирового вызова

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинские гимнасты завоевали три награды на Кубке мирового вызова в словенском городе Копер, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Илья Ковтун стал серебряным призером на лошади и получил “бронзу” в вольных упражнениях. Яна Федорова заняла третье место в опорном прыжке.

Напомним

Сборная Украины доходила до финала по спортивной гимнастике.

Что предшествовало этому

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике заподозрен в растрате.

Источник: УНН
Теги: спорт, гимнастика
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