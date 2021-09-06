Талибан заявил, что ООН обещает помощь после встречи с чиновниками в Кабуле

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Высокопоставленные чиновники Талибана встретились в воскресенье в Кабуле с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, который пообещал сохранить помощь для афганского народа, сообщил представитель Талибана Сухая Шахин, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мулла Абдул Гани Барадар, глава политического офиса Талибана, и другие официальные лица встретились с Мартином Гриффитсом, поскольку Афганистан стоит перед лицом потенциально катастрофического гуманитарного кризиса, вызванного сильной засухой и пострадавшей экономикой.

Цитата

“Делегация ООН пообещала продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу, заявив, что призовет к оказанию дальнейшей помощи Афганистану в ходе предстоящей встречи стран-доноров”, — написал Шахин в Twitter.

Шахин сказал, что талибы заверили делегацию ООН в “сотрудничестве и предоставлении необходимых объектов”.

Контекст

Афганистан, одна из беднейших стран мира, оказался брошенным в кризис из-за резкого прекращения поступления миллиардов долларов иностранной помощи после краха поддерживаемого Западом правительства и победы Талибана в прошлом месяце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несмотря на гуманитарный кризис США не планируют предоставлять доступ к госрезервам Афганистана талибам

Ожидается, что 13 сентября Организация Объединенных Наций созовет в Женеве международную конференцию по оказанию помощи, чтобы помочь предотвратить то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал “приближением гуманитарной катастрофы”.