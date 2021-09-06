Сын Каддафи освобожден из тюрьмы в Триполи

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, убитого в 2011 году в ходе массовых протестов оппозиции, - Саади - освобожден из тюрьмы в столице страны - Триполи. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в ливийском министерстве юстиции, передает УНН.

Цитата

“Саади Муаммар Каддафи освобожден из тюрьмы” в соответствии с решением суда, вынесенным ранее, отметил собеседник агентства.

Детали

По данным AFP, опирающейся на источник, шаг сделан в соответствии с рекомендацией генпрокурора. Официальной информации о местонахождении 47-летнего мужчины пока нет.

Саади Каддафи мог вылететь в Турцию

Между тем, по данным ряда местных СМИ, Саади Каддафи уже вылетел в Турцию. Так, информационный портал Al-Marsad передал, что власти в Триполи позволили вылет в Турцию из Международного аэропорта Митига после вынесения оправдательного приговора сыну бывшего ливийского лидера. По данным Al-Marsad, этот вердикт по итогам обращения генпрокурора в президентский совет был принят еще в июне.

В свою очередь AFP со ссылкой на источник уточнил, что “генпрокурор несколько месяцев назад попросил выполнить решение, касающееся Саади Каддафи, как только будут выполнены все необходимые условия”. Сын Муамара Каддафи был свободен остаться в стране или уехать, отметил AFP.

Обвинения в адрес Каддафи-младшего

Саади Каддафи бежал в Нигер после восстания осенью 2011 года, в результате которого его отец был свергнут. Позже, в 2014 году, его экстрадировали в Ливию. Бывший профессиональный футболист находился в тюрьме Триполи. Он обвинялся в преступлениях против демонстрантов в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Райаном. В апреле 2018 года апелляционный суд оправдал Каддафи-младшего по обвинению в убийстве последнего.

Напомним

Накануне бывший президент ЮАР Зума условно-досрочно освобожден по медицинским показаниям.