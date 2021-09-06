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Кулеба заявил, что Россия избегает встречи Путина с Зеленским

Кулеба заявил, что Россия избегает встречи Путина с Зеленским

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия делает все возможное, чтобы встреча президента Владимира Зеленского и его российского коллегу Владимира Путина не состоялась. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

“Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас складывается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать”, — сказал Кулеба.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона не готова к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Накануне в Кремле заявили, что со стороны Киева нет “взаимной политической воли” к улучшению отношений с Москвой. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин якобы свою политическую волю к этому “подтвердил и переподтвердил” и готов встречаться с Владимиром Зеленским.

Но при этом Песков добавил, что эта встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма.

В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.

Однако в июле Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
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