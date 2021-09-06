Кулеба заявил, что Россия избегает встречи Путина с Зеленским

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия делает все возможное, чтобы встреча президента Владимира Зеленского и его российского коллегу Владимира Путина не состоялась. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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“Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас складывается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать”, — сказал Кулеба.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона не готова к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Накануне в Кремле заявили, что со стороны Киева нет “взаимной политической воли” к улучшению отношений с Москвой. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин якобы свою политическую волю к этому “подтвердил и переподтвердил” и готов встречаться с Владимиром Зеленским.

Но при этом Песков добавил, что эта встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма.

В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.