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Сегодня Верховный Суд рассмотрит кассацию на приговор Януковичу

Сегодня Верховный Суд рассмотрит кассацию на приговор Януковичу

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня Верховный Суд Украины проведет заседание по рассмотрению кассационных жалоб защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене, передает УНН.

Цитата:

“Отложить на 6 сентября на 11:00”, — сказал судья в конце августа этого года.

Детали

Тогда судья сообщил, что в адрес Верховного Суда поступило письмо из Офиса Генерального прокурора, в котором сообщалось, что в ОГП поступило обращение адвоката Януковича о принятии мер по оформлению разрешения на въезд в РФ для обеспечения дистанционного участия Януковича в рассмотрении кассационных жалоб.

Так что это вопрос не относится к компетенции прокуратуры, его переслали в суд для рассмотрения.

Суд решил приобщить это письмо к материалам уголовного производства.

Дополнение

Ранее Верховный Суд уже откладывал заседание для предоставления времени адвокату прибыть к клиенту в РФ для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Напомним, суд предлагал стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения “TrueConf” для видеоконференцсвязи.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Дело пошло в кассацию.

Источник: УНН
Теги: Верховный суд, Виктор Янукович
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